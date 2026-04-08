Χανιά: Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση με τηλεφωνικές απάτες- Πάνω από 190.000€ η λεία τους - iefimerida.gr

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά.

Η υπόθεση, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία για συνολικά 28 άτομα, αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία χαρτογράφησε τη δράση της οργάνωσης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος (από 17 έως 60 ετών) ανέρχονται σε 28 άτομα, εκ των οποίων 23 είναι ημεδαποί και πέντε αλλοδαποί. Μάλιστα, επτά από αυτούς βρίσκονται έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα για παρόμοια αδικήματα.

Χανιά: Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και η λεία των 190.000 ευρώ

Η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε αρχές του 2025, με τους κατηγορούμενους να έχουν εμπλακεί σε τουλάχιστον 111 περιπτώσεις απάτης και αποπειρών σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα.

Όπως προέκυψε, οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους, παρουσιάζοντας ψευδή σενάρια για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, κατάφερναν να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικούς e-banking και πληροφορίες πρόσβασης σε ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προχωρούσαν σε μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, τα οποία είχαν στρατολογήσει για τη διακίνηση των χρηματικών ποσών.

Το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 192.720 ευρώ, ενώ αρκετά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Η δικογραφία αφορά εγκληματική οργάνωση και απάτες σε βαθμό κακουργήματος, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, και αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αστυνομικές υπηρεσίες των Χανίων, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.