Δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο αδελφών και του ιερέα για την παράνομη μεταβίβαση έκτασης Ιεράς Μονής στα Χανιά - iefimerida.gr

Στη δέσμευση της περιουσίας των τριών βασικών προσώπων που εμπλέκονται στην παράνομη μεταβίβαση έκτασης που ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων στα Χανιά προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα δύο προφυλακισθέντα αδέλφια και τον κληρικό, που εμπλέκονται στην υπόθεση που αφορά τα 175 στρέμματα της Ιεράς Μονής Τζαγκαρόλων. Οι ξενοδόχοι κατηγορούνται για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για εμπορία επιρροής, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Όσον αφορά τον πρώην ηγούμενο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες, ενώ κατηγορείται και για απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.



«Δέσμευσαν 600 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό», λέει ο δικηγόρος του κληρικού

Στο cretalive μίλησε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου κληρικού, Διονύσης Βέρρας, ανέφερε τα εξής:

«Στο άκουσμα της απόφασης για την δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων εκδηλώθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης και μεγάλου κλαυθμού για τη δέσμευση των 600 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό και ήταν το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο σε επίπεδο κινητής και ακίνητης περιουσίας. Είναι ένας άξιος ποιμένας πάμπτωχος αλλά πλούσιος πνευματικά, δεν έχει ανάγκη τα υλικά αγαθά».

Οι δύο ξενοδόχοι φέρονται να απείλησαν τον επίσκοπο για να αποκτήσουν το οικόπεδο «φιλέτο» -Γιατί ερευνάται ο κληρικός

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο αδέλφια φέρονται να απέκτησαν, με απειλές και τη χρήση βίας σε βάρος του επισκόπου, αγροτική έκταση που ανήκε στο μοναστήρι.

Η έρευνα αναφέρει ότι ο κληρικός, κατά παράβαση των καθηκόντων επιμελούς διαχείρισης, επέτρεψε να προκληθεί ζημία στην περιουσία της Μονής, γεγονός που εντάσσει και τον ίδιο στο πλαίσιο των ερευνών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κέρδος που είχαν από την απόκτηση του συγκεκριμένου οικοπέδου ενδέχεται να ξεπερνούν το ένα εκατ. ευρώ.

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμοί όσων εμπλέκονται στη «μαφία της Κρήτης»

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και λοιπά περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων για την υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης» και έχουν παγώσει έως το πέρας των δικαστικών ερευνών.

Παράλληλα, οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και οι αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ίχνη κινήσεων σε λογαριασμούς του εξωτερικού.