Τραγωδία στα Χανιά: Βρέφος 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό σε δωμάτιο ξενοδοχείου -Συνελήφθησαν οι γονείς - iefimerida.gr

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Χανιά, όπου ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών από τη Φινλανδία άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το μωρό εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς του σε δωμάτιο στις Καλύβες Αποκορώνου, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους στα Χανιά

Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Βάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως ήταν ήδη αργά για το βρέφος. Οι δύο γονείς, ηλικίας 28 και 26 ετών, συνελήφθησαν, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου.