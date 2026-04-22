Χανιά: Τουρίστας έπεσε στα βράχια -Δραματική διάσωση [βίντεο] - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά έπειτα από πτώση τουρίστα σε βραχώδη περιοχή στους Αγίους Αποστόλους, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.



Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στους Αγίους Αποστόλους, στα Χανιά, όταν ένας αλλοδαπός τουρίστας έπεσε στα βράχια στην παραλία Ιγκουάνα, σε δύσβατο σημείο κοντά σε μικρή σπηλιά, σύμφωνα με το kriti360.

Πτώση σε δύσβατο σημείο και σοβαροί τραυματισμοί

Ο άνδρας φέρεται να υπέστη κάταγμα στο πόδι, ενώ τραυματίστηκε και στο κεφάλι, παρουσιάζοντας αιμορραγία. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο με βράχια και κοιλότητες, γεγονός που δυσχέρανε την πρόσβαση των διασωστών.

Επιχείρηση διάσωσης από πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άνδρες, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, ο τραυματίας ανασύρθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο.

«Ειδοποιηθήκαμε γύρω στις 7 το απόγευμα για πτώση αλλοδαπού στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Ήταν ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, έπεσε σε τρύπες στα βράχια. Σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ., μετά από αρκετή προσπάθεια τον ανασύραμε. Είχε εμφανή τραύματα, πιθανόν σπασίματα και αιμορραγούσε στο κεφάλι. Ήταν μαζί με τη γυναίκα του. Τον παραδώσαμε στο ασθενοφόρο», δήλωσε ο πυρονόμος Σταύρος Γεραιουδάκης.

Στο νοσοκομείο Χανίων ο τραυματίας

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Φωτογραφία: kriti360

