 Χανιά: Ακυβέρνητο απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια στο Ενετικό Λιμάνι -Δύο τραυματίες [Εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr
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Χανιά: Ακυβέρνητο απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια στο Ενετικό Λιμάνι -Δύο τραυματίες [Εικόνες & βίντεο]

Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια στα Χανιά
Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια στα Χανιά
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός σοκαριστικού τροχαίου που σημειώθηκε στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr λίγο μετά τις 10 το πρωί, ακυβέρνητο μικρό απορριμματοφόρο έπεσε σε τραπέζι καφετέριας εν λειτουργία, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα έξω από τις τουαλέτες του λιμενικού ταμείου, ο οδηγός του απορριμματοφόρου που εκτελεί δρομολόγιο πόρτα - πόρτα, βρισκόταν εκτός του οχήματος μαζεύοντας απορρίμματα. Το όχημα, για άγνωστη αιτία, ξεκίνησε να κυλά από το σημείο και έπεσε σε καφετέρια.

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Εκεί άνθρωποι οι οποίοι έπιναν τον καφέ τους δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός συνελήφθη από τις αρχές ενώ προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Χανίων.

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