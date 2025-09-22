 Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του 2,5 μηνών βρέφους σε δωμάτιο ξενοδοχείου -Τι εξετάζουν - iefimerida.gr
Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του 2,5 μηνών βρέφους σε δωμάτιο ξενοδοχείου -Τι εξετάζουν

Βρέφος
Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Σοκ έχει προκαλέσει στα Χανιά ο θάνατος ενός βρέφους μόλις δυόμισι μηνών, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό στην κούνια του δωματίου ξενοδοχείου όπου διέμενε με τους γονείς του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία σημειώθηκε στις Καλύβες Αποκορώνου, όπου η οικογένεια Φινλανδών έκανε διακοπές. Το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου οι γονείς διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Τι «δείχνει» η ιατροδικαστική εξέταση

Παρά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων, ήταν ήδη αργά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε πως ο θάνατος του βρέφους προήλθε από ασφυξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα τού 2,5 μηνών βρέφους είχαν βρεθεί το προηγούμενο βράδυ μαζί με το μωρό τους σε γάμο στην περιοχή και ακολούθως επέστρεψαν στο δωμάτιό τους.

Ο θάνατος είναι ασφυκτικός και εξετάζεται το ενδεχόμενο το μωρό να έχασε τη ζωή του όταν το καταπλάκωσε κατά λάθος στον ύπνο του κάποιος από τους γονείς του.

Ο ιατροδικαστής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν είδε εγκληματική ενέργεια.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, οι γονείς συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

