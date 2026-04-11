Χανιά: Αντί να καεί ο Ιούδας σύμφωνα με το έθιμο κάηκε το... σχολείο [εικόνες] - iefimerida.gr

Σημαντικές φθορές σημειώθηκαν στο Γυμνάσιο της Νέας Κυδωνίας στα Χανιά όταν αντί να καεί ο Ιούδας όπως προστάζει το έθιμο παραλίγο να καεί το σχολείο.

Από τη φωτιά καταστράφηκε η πέργκολα του σχολείου, επηρεάστηκε τμήμα της αυλής, ενώ περιορισμένες ζημιές καταγράφηκαν και σε αίθουσα διδασκαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr η διευθύντρια είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ανήλικοι συγκέντρωναν κλαδιά για την κατασκευή, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί και ένταση με κάτοικο της περιοχής.

Στην αποκατάσταση των ζημιών προχωρά ο δήμος Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου και δρομολογεί την αποκατάσταση της αίθουσας, ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων διεξάγει αυτεπάγγελτη έρευνα για το περιστατικό, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε δημόσιο κτίριο.