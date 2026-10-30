Χάνεις το δίπλωμα για 60 ημέρες και πληρώνεις 350 ευρώ -Πόσο μακριά από το πεζοδρόμιο μπορείς να παρκάρεις το αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί κατά τη στάθμευση του οχήματός τους, καθώς μια σημαντική λεπτομέρεια που μαθαίνουμε όλοι πριν αποκτήσουμε δίπλωμα οδήγησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να οδηγήσει ακόμη και σε βαριές κυρώσεις.

Η σωστή στάθμευση αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της οδικής συμπεριφοράς και μια διαδικασία που κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει και, παρά το γεγονός πως μια μεγάλη μερίδα αντιμετωπίζει τους κανόνες στάθμευσης ως ένα σύνολο γενικών υποδείξεων, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που καθορίζει πού και με ποιον τρόπο επιτρέπεται να αφήνουμε το όχημά μας.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr