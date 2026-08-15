Χαμός σε πανηγύρι στην Ανάβυσσο με ουρά 200 μέτρων: Τελείωσαν τα τραπέζια, έφυγαν όσοι δεν χωρούσαν [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Εκατοντάδες άνθρωποι θέλησαν να επισκεφθούν ανήμερα της Παναγίας το πανηγύρι της Αναβύσσου Αττικής, με την ουρά να ξεπερνά τα 200 μέτρα.



Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου η Ελλάδα γιορτάζει το «Πάσχα του καλοκαιριού» με δεκάδες πανηγύρια να διοργανώνονται σε όλη τη χώρα.

Ένα από αυτά και στην Αττική και συγκεκριμένα στην Ανάβυσσο, που διοργανώνεται δίπλα στη θάλασσα, με ζωντανή μουσική και χορό και είσοδο 5 ευρώ. Στο μουσικό πρόγραμμα φέτος συμμετέχουν οι Λαλέζας, Νιάρχος, Ντέμος και Ποζιού.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αδιαχώρητο στο πανηγύρι της Αναβύσσου

Ωστόσο, φαίνεται πως οι επισκέπτες φέτος ήταν υπερβολικά πολλοί, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά 200 μέτρων για να μπουν στο πανηγύρι. Μάλιστα, οι διοργανωτές, περίπου μία ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη του πανηγυριού, έφτασαν στο σημείο να μην επιτρέψουν την είσοδο σε άλλους επισκέπτες διότι τελείωσαν τα τραπέζια και δεν χωρούσαν άλλοι.