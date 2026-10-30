Με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα ο καιρός, νέα επιδείνωση με έντονα φαινόμενα Κυριακή και Δευτέρα - iefimerida.gr

Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, ενώ νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά τόπους, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Καιρός με σκόνη στα ανατολικά

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα στα ηπειρωτικά πλην Θράκης, στο Ιόνιο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά.

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Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 8 έως 19, στην Ήπειρο από 6 έως 20, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 20, και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες βραδινές ώρες κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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Κολυδάς: Νέα επιδείνωση από Κυριακή -Έρχεται κρύο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Ωστόσο οι βροχές πιο έντονες βροχές επανέρχονται από Κυριακή.

Σε ανάρτησή του χθες ο Θοδωρής Κολυδάς τόνισε πως μέσα στο Σαββατοκύριακο έρχεται νέο κύμα επιδείνωσης με πολλές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, ενώ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται τάση καθόδου αρκετά ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια βαλκάνια προς την χώρα μας.