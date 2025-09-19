Χαλκιδική: Σε... μπιτς μπαρ επανεμφανίστηκε ο λύκος που επιτέθηκε στην 5χρονη στο Νέο Μαρμαρά - iefimerida.gr

Λίγες μέρες μετά την επίθεσή του στην 5χρονη από τη Σερβία στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ο λύκος επανεμφανίζεται σε μπιτς μπαρ της περιοχής.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, περνά ανενόχλητος ανάμεσα από τις ξαπλώστρες, αναζητώντας τροφή.
Η κινητοποίηση των τοπικών αρχών για τον εντοπισμό του άγριου ζώου είναι μεγάλη μετά και την άδεια του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αιχμαλωσία ή θήρευσή του.
Παρά την αναστάτωση, που έχουν προκαλέσει οι βόλτες του λύκου, οι τουρίστες στην παραλία του Νέου Μαρμαρά δείχνουν να μην ανησυχούν και συνεχίζουν τις βουτιές.
Ο λύκος, εάν αιχμαλωτιστεί, αναμένεται να μεταφερθεί στο καταφύγιο άγριων ζώων του Αρκτούρου.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο