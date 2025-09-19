Χαλκιδική: Σε... μπιτς μπαρ επανεμφανίστηκε ο λύκος που επιτέθηκε στην 5χρονη στο Νέο Μαρμαρά - iefimerida.gr

Λίγες μέρες μετά την επίθεσή του στην 5χρονη από τη Σερβία στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ο λύκος επανεμφανίζεται σε μπιτς μπαρ της περιοχής.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, περνά ανενόχλητος ανάμεσα από τις ξαπλώστρες, αναζητώντας τροφή.

Η κινητοποίηση των τοπικών αρχών για τον εντοπισμό του άγριου ζώου είναι μεγάλη μετά και την άδεια του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αιχμαλωσία ή θήρευσή του.

Παρά την αναστάτωση, που έχουν προκαλέσει οι βόλτες του λύκου, οι τουρίστες στην παραλία του Νέου Μαρμαρά δείχνουν να μην ανησυχούν και συνεχίζουν τις βουτιές.

Ο λύκος, εάν αιχμαλωτιστεί, αναμένεται να μεταφερθεί στο καταφύγιο άγριων ζώων του Αρκτούρου.