Χαλκιδική: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, μεγάλες ζημιές σε Σίβηρη και Φούρκα -Συγκλονίζουν τα βίντεο με τους απεγκλωβισμούς πολιτών - iefimerida.gr

Με τους ανέμους να ενισχύονται τη νύχτα, περισσότεροι από 220 πυροσβέστες παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι.

H εικόνα στο μέτωπο εμφανίζεται πολύ βελτιωμένη κατά την Πυροσβεστική που ενίσχυσε τις δυνάμεις της για τη νύχτα ώστε να αποτραπούν μεγάλες αναζωπυρώσεις και να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συνεχίσουν να επιχειρούν ώστε να σβήσουν όσα «καντηλάκια» συνεχίζουν να καίνε από τη φωτιά που έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές.

Φωτογραφία: Εurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Φωτογραφία: Εurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Φωτογραφία: Εurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

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Φωτογραφία: Εurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Οι πρώτες εικόνες από τις ζημιές στην περιοχή:



Στο σημείο θα παραμείνουν τη νύχτα 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας, και 57 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

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Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης, δύο μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δύο τραυματίες πυροσβέστες

Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα οχήματα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσικλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.



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Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δύο πυροσβέστες, ο ένας λόγω αδιαθεσίας και ο δεύτερος με κάκωση κάτω άκρου.

Φούρκα και Σίβηρη εκκενώθηκαν έγκαιρα, με το ρεύμα και το νερό να έχουν διακοπεί εξαιτίας της φωτιάς και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Η επιχείρηση εκκένωσης της Σίβηρης, συγκλονιστικά βίντεο

Για την επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών από τους οικισμούς Σίβηρη και Φούρκα χρησιμοποιήθηκαν δύο λεωφορεία για τη μεταφορά τους από τη Φούρκα, ενώ πολλοί αποχώρησαν με πλωτά από την παραλία της Σίβηρης.

Με πλωτά μέσα, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, 481 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα, 285 άτομα στην παραλία Σάνη και 196 άτομα στο πλοίο SPEED RUNNER JET που είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή και τους μετέφερε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου λεωφορεία των ΚΤΕΛ τους υποδέχτηκαν προκειμένου να πάνε σε ξενοδοχεία όπου θα διανυκτερεύσουν.

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Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με τις εκκενώσεις από το Λιμενικό: