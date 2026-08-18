Χαλκιδική: Προχωρά η αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - iefimerida.gr

Δεν υπάρχει ζήτημα απόθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων στο περιβάλλον από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων λειτουργεί κανονικά παρά τις ζημιές που υπέστη από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου, διαβεβαιώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής δήμαρχος Κασσάνδρας, Μάριος Παπαστεφάνου.

Ζημιές από τη φωτιά στη Χαλκιδικη

Όπως διευκρινίζει, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στην εγκατάσταση είναι κυρίως ηλεκτρολογικές και ήδη δρομολογείται η αποκατάστασή τους, ενώ παράλληλα θα γίνει συνολικός έλεγχος του ηλεκτρολογικού κυκλώματος, των πινάκων και των αντλιοστασίων που τροφοδοτούν την εγκατάσταση.

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«Ο βιολογικός λειτουργεί κανονικότατα», τονίζει ο κ. Παπαστεφάνου, εξηγώντας ότι η εγκατάσταση εξακολουθεί να εξυπηρετεί κανονικά το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής και δεν απαιτείται η μεταφορά λυμάτων αλλού.

Όπως σημειώνει, στην ΕΕΛ έχουν καταγραφεί κτιριακές ζημιές σε έναν οικίσκο και σε ακόμη ένα κτίριο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής η οικονομική αποτίμησή τους. Παράλληλα, έχουν προκληθεί ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στους πίνακες και σε επιμέρους υποδομές που συνδέονται με τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Για την προσωρινή αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες, ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία της ΕΕΛ. «Λειτουργεί και τώρα. Λειτουργεί στην εντέλεια», υπογραμμίζει ο αναπληρωτής δήμαρχος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο δήμος προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να δοθεί στη συνέχεια πιο μόνιμη λύση.

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«Θέλουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα και να ελέγξουμε ξανά όλο το ηλεκτρολογικό κύκλωμα. Πρέπει να δούμε τους πίνακες, αρκετά πράγματα, αλλά και τα αντλιοστάσια που τροφοδοτούν τον βιολογικό. Πρέπει να ελέγξουμε όλο το σύστημα από την αρχή», αναφέρει.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, και η κατάσταση του δρόμου πρόσβασης προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς έχει υποστεί σημαντικές φθορές κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και της επιχείρησης κατάσβεσης. Όπως εξηγεί, από το σημείο πέρασαν βαριά οχήματα, μπουλντόζες και φορτωτές για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Εκτεταμένες ζημιές στο αμφιθέατρο της Σίβηρης

Σημαντικές είναι οι ζημιές που υπέστη το αμφιθέατρο της Σίβηρης, με τον περιβάλλοντα χώρο να έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεφάνου, έχουν καταστραφεί περιφράξεις και ο φωτισμός, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή για να διαπιστωθεί εάν έχουν επηρεαστεί και τα δίκτυα υδροδότησης της περιοχής.

Σε αυτή τη φάση, όπως διευκρινίζει, το αμφιθέατρο δεν μπορεί να φιλοξενήσει παραστάσεις, καθώς, παρότι το ίδιο το κτίριο δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, ο περιβάλλον χώρος έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές.

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Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες παραστάσεις του Φεστιβάλ Κασσάνδρας που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Αυγούστου. Η οικονομική ζημιά δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, καθώς ο δήμος βρίσκεται στη φάση της καταγραφής των καταστροφών και των αναγκών αποκατάστασης.

Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των υποδομών

Αναφερόμενος στην πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου, ο ίδιος επισημαίνει ότι η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, υπογραμμίζοντας πως η γρήγορη κινητοποίηση και ο συντονισμός των υπηρεσιών ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του μετώπου.

Πλέον, σύμφωνα με τον κ. Παπαστεφάνου, το βάρος μεταφέρεται στην αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές, αλλά και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των βασικών δικτύων της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, με τον δήμο να προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε η εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και να αποκατασταθούν οριστικά οι ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ