Χαλκιδική: Οδηγός απορριμματοφόρου ξυλοκοπήθηκε άγρια για μία παρατήρηση -Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης - iefimerida.gr

Άγρια επίθεση από δύο άτομα δέχτηκε οδηγός απορριμματοφόρου στη Χαλκιδική, με όλα να φαίνεται πως ξεκίνησαν από μία παρατήρηση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας, όταν κάποιοι οδηγοί φαίνεται πως μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και ο οδηγός του απορριμματοφόρου τους ειδοποίησε για ένα άλλο όχημα που έρχεται και τους είπε να μπουν από πίσω του για να μη γίνει κάποιο ατύχημα.

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Τότε, οι τρεις οδηγοί κατέβηκαν από τα οχήματά τους, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους δύο να χτυπούν τον οδηγό του απορριμματοφόρου με γροθιές σε όλο του το σώμα και μετά εγκατέλειψαν το σημείο.

«Τα χτυπήματα ήταν συνεχόμενα στο κεφάλι και στα πλευρά», λέει το θύμα της επίθεσης

Για το περιστατικό μίλησε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό το θύμα της επίθεσης, περιγράφοντας όσα έγιναν.

«Ανέβηκε επάνω στο φορτηγό. Μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν και αυτός στα σκαλοπάτια του φορτηγού. Με χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι και στα πλευρά», είπε αρχικά.

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Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στον λόγο που έφερε την άγρια επίθεση σε βάρος του.

«Έχει ένα κομμάτι δρόμου, γύρω στα 500 μέτρα, και εκεί ήταν μποτιλιαρισμένος. Όπως ήμασταν σταματημένοι, αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να αρχίζει να περνάει πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και του έκανα νόημα να μπει από πίσω, επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά» ανέφερε, και πρόσθεσε:

«Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός. Δεν κατάλαβα τι έλεγε. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει και με χτυπάει στο κεφάλι».

Σύμφωνα με τον οδηγό του απορριμματοφόρου, έχει χτυπήσει στο φρύδι, ενώ έχει μώλωπες σε κεφάλι, μύτη, πλευρά και χέρια.

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Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση των δραστών.