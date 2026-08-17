Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Παλαιοχώρι - iefimerida.gr

Οριοθετήθηκε η ﻿φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 12.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ στην περιοχή αυτή την ώρα πνέουν άνεμοι 2-3 μποφόρ.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.