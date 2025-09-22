Χαλκιδική -Ανατροπή: Δεν ανήκουν στον 27χρονο δραπέτη τα αποτυπώματα από την αιματηρή ληστεία σε βάρος 20χρονης - iefimerida.gr

Ανατροπή στην υπόθεση με την αιματηρή ληστεία σε βάρος 20χρονης από την Ουκρανία στην περιοχή Σάνη Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Από την εξέταση των αποτυπωμάτων, που εντοπίστηκαν στην ενοικιαζόμενη βίλα που έμενε το θύμα, προέκυψε ότι δεν ταυτοποιούνται με αυτά του Αλβανού δραπέτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν είναι «ορφανά», αν και η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να επιμένει πως τον αναγνωρίζει από τη φωτογραφία που της επέδειξαν οι αστυνομικοί.

Η 20χρονη πάλεψε μαζί του, με τον άγνωστο δράστη να την τραυματίζει με μαχαίρι στο αριστερό χέρι και στον αριστερό μηρό.

Ο δράστης εκτιμάται ότι άρπαξε το μαχαίρι από την κουζίνα πολυτελούς ενοικιαζόμενης κατοικίας, στην οποία είχε καταφέρει να εισβάλει στις 19/9, από την ανασφάλιστη κεντρική είσοδο.

Στη συνέχεια άρπαξε το ποσό των 2.000 ευρώ, το κινητό της 20χρονης καθώς και το διαβατήριό της και τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.



Η απόδραση του Αλβανού κρατουμένου

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί είχαν δείξει φωτογραφία του 27χρονου Αλβανού, που είχε αποδράσει μία ημέρα πριν από την αιματηρή ληστεία, στις 18/9, από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας, με την 20χρονη πάνω στο σοκ που είχε υποστεί να τον αναγνωρίζει, χωρίς τελικά να ταυτοποιείται.

Ο 27χρονος, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες σε αποθήκη δημητριακών του σωφρονιστικού καταστήματος μαζί με ακόμη 13 κρατούμενους, διέφυγε την προσοχή του 46χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου και τράπηκε σε φυγή. Η απόδρασή του έγινε αντιληπτή κατά τη διάρκεια καταμέτρησης των κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξέτιε ποινή φυλάκισης 7 ετών και 6 μηνών για το νόμο περί αλλοδαπών, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να «χτενίζουν» την περιοχή προκειμένου να τον εντοπίσουν.