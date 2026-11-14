Επιχείρηση εντοπισμού της λύκαινας «Ασπασίας» που δάγκωσε δύο παιδιά στη Χαλκιδική -Αποφεύγει τις παγίδες, πού θα μεταφερθεί

Στο πυκνό δάσος του όρους Ίταμου, πάνω από τον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, ανάμεσα στα πεύκα και τα έλατα που καλύπτουν τις πλαγιές του, ζούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό η λύκαινα «Ασπασία» με τον σύντροφό της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η λύκαινα «Ασπασία», λόγω έλλειψης τροφής, κατέβηκε στον Νέο Μαρμαρά όπου επιτέθηκε και δάγκωσε δύο παιδιά από τη Σερβία. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και οδήγησε στην έναρξη οργανωμένης επιχείρησης για τη σύλληψή της.

Ο αρσενικός λύκος και σύντροφός της έχει ήδη συλληφθεί και παρακολουθείται, χωρίς να είναι επιθετικός. Αντίθετα, η «Ασπασία» αποφεύγει συστηματικά τις παγίδες, έχοντας μάθει να κυνηγά γάτες μέσα στον οικισμό για να τραφεί.

Παρά τη χρήση drones και των δεδομένων από το κολάρο του αρσενικού, η «Ασπασία» παραμένει ασύλληπτη. Η επιχείρηση δυσκόλεψε το φθινόπωρο, καθώς το ζευγάρι μετακινήθηκε σε μεγαλύτερο υψόμετρο μετά την αποχώρηση των τουριστών.

Εφόσον συλληφθεί, η λύκαινα θα μεταφερθεί στο Κέντρο Προστασίας του Αρκτούρου στη Φλώρινα. Εκεί φιλοξενούνται ήδη δύο άλλοι λύκοι που είχαν επιδείξει στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους σε Θεσσαλονίκη και Αττική.

Όσο εξασφάλιζαν την τροφή τους στα ορεινά, το ζευγάρι των λύκων δεν ερχόταν σε επαφή με τους ανθρώπους. Όταν όμως η τροφή στα ορεινά άρχισε να σπανίζει, το ένστικτο της επιβίωσης οδήγησε την «Ασπασία» και τον σύντροφό της όλο και πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό της λύκαινας με στόχο τη μεταφορά της σε ειδικό κέντρο προστασίας άγριων ζώων.

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Χαλκιδική: Η λύκαινα «Ασπασία» επιτέθηκε σε δύο παιδιά στον Νέο Μαρμαρά

Η λύκαινα κατέβαινε συχνά στις παρυφές του Νέου Μαρμαρά, αναζητώντας τροφή σε σκουπίδια, ενώ κυνηγούσε και αδέσποτες γάτες και σκύλους. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στην περιοχή, δάγκωσε δύο παιδιά από τη Σερβία, τα οποία βρίσκονταν στη Χαλκιδική για διακοπές με τους γονείς τους.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, ιδιαίτερα στη Σερβία.

Έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής της λύκαινας, στην οποία συμμετέχουν το Δασαρχείο και ειδικοί της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ».

Ο αρσενικός λύκος έχει ήδη περισυλλεχθεί και του έχει τοποθετηθεί ειδικό κολάρο ραδιοπαρακολούθησης, μέσω του οποίου καταγράφονται οι κινήσεις του. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο αρσενικός δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους, σε αντίθεση με την «Ασπασία», στην οποία αποδίδονται οι επιθέσεις στα δύο παιδιά.

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Πώς η «Ασπασία» καταφέρνει να αποφεύγει τις παγίδες

Ειδικός που γνωρίζει την επιχείρηση εντοπισμού της λύκαινας, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η «Ασπασία» έχει καταφέρει επανειλημμένα να αποφύγει τις παγίδες που έχουν τοποθετηθεί για την περισυλλογή της.

«Η "Ασπασία" έμαθε να μπαίνει μέσα στον Μαρμαρά σχεδόν καθημερινά και να τρέφεται με γάτες κάθε μία ή δύο ή τρεις μέρες. Η ίδια έπαιρνε, μάλιστα, το θήραμά της και το πήγαινε στον σύντροφό της, τον “γαμπρό”, που δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Το πολύ πολύ άρπαζε καμιά κότα καμιά φορά και αυτό ήταν όλο», αναφέρει.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι ο αρσενικός λύκος εμφανίζει φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, κάτι που θεωρείται επιθυμητό για τα άγρια ζώα, καθώς η διατήρηση της απόστασης από τους ανθρώπους επιτρέπει την ασφαλή συνύπαρξη και συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται από ειδικά συνεργεία που χρησιμοποιούν drones και αξιοποιούν τα δεδομένα από το κολάρο ραδιοπαρακολούθησης του αρσενικού λύκου, προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι.

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Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η «Ασπασία» εξακολουθεί να αποφεύγει τον εντοπισμό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επιχείρηση έχει γίνει δυσκολότερη το φθινόπωρο, καθώς, μετά την αποχώρηση των τουριστών και την αλλαγή των συνθηκών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, η λύκαινα μετακινήθηκε μαζί με τον σύντροφό της σε μεγαλύτερο υψόμετρο στο όρος Ίταμος.

Στο καταφύγιο του Αρκτούρου στη Φλώρινα θα μεταφερθεί η λύκαινα, εφόσον εντοπιστεί

Εφόσον η «Ασπασία» περισυλλεγεί, το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά της στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Προστασίας Λύκου και Λύγκα του Αρκτούρου στις Αγραπιδιές της Φλώρινας, όπου θα φιλοξενηθεί χωριστά από τον αρσενικό λύκο.

Στις εγκαταστάσεις αυτές φιλοξενούνται ήδη δύο ακόμη λύκοι που είχαν απασχολήσει τις Αρχές λόγω περιστατικών επιθετικής συμπεριφοράς.

Πρόκειται για μία λύκαινα από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, η οποία περισυνελέγη μετά από επίθεση σε παιδί που έπαιζε σε μικρό πάρκο κοντά σε δασική έκταση, καθώς και για έναν λύκο από το Κρυονέρι Αττικής.

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Ο τελευταίος είχε επιτεθεί σε δρομέα που έκανε τζόκινγκ στην Πάρνηθα, ενώ είχε καταγραφεί από κάμερες να παρακολουθεί παιδιά που έκαναν ποδήλατο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ