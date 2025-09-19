Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα -Εικάζεται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης - iefimerida.gr

Αιματηρό περιστατικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις πεντέμισι, ένας άνδρας μπήκε στην κατοικία όπου βρισκόταν η 25χρονη, την μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ. Στο σημείο, που βρίσκεται σε δασική περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναζητώντας τα ίχνη του.

Σύμφωνα με το thesspost, υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με τη δραπέτευση 27χρονου από τις φυλακές Κασσάνδρας.

Η 25χρονη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.