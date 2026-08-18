Χαλκιδική: 41χρονη ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα αφού παρασύρθηκε από κύμα ενώ προστάτευε το παιδί της - iefimerida.gr

Κρίσιμη ήταν η επέμβαση δύο ναυαγοσωστών το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, όταν μια 41χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα ισχυρό κύμα παρέσυρε 41χρονη γυναίκα στα Νέα Πλάγια, ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί της. Κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Δύο ναυαγοσώστες εντόπισαν έναν άνδρα να κρατά την αναίσθητη γυναίκα και έσπευσαν στο σημείο με φιάλη οξυγόνου.

Οι ναυαγοσώστες της χορήγησαν άμεσα οξυγόνο ενώ ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο.

Η κατάσταση της γυναίκας βελτιώθηκε σταδιακά, ανέκτησε τις αισθήσεις της και ο κορεσμός οξυγόνου ανέβηκε. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών και έπειτα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για νοσηλεία.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τον ναυαγοσωστικό πύργο. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς εκείνη την ώρα έπνεαν ισχυροί άνεμοι και επικρατούσε έντονος κυματισμός στη θάλασσα.

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Η παραλία είχε σημανθεί με κίτρινη σημαία και οι λουόμενοι είχαν ήδη ενημερωθεί για την ανάγκη αυξημένης προσοχής.

Κύμα παρέσυρε το ανήλικο παιδί τους

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύζυγος της γυναίκας, το ζευγάρι είχε αντιληφθεί ότι οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν επικίνδυνες. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισε να πλησιάσει τα κύματα.

Η γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί τους όταν ένα ισχυρό κύμα την παρέσυρε. Στην προσπάθειά της να προστατεύσει το παιδί, δέχθηκε η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης του κύματος, έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου.

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Ο ναυαγοσώστης Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός περιέγραψε στο thestival.gr ότι μαζί με τον συνάδελφό του, Γιώργο Διμπινούδη, αντιλήφθηκαν έναν άνδρα να κρατά μια γυναίκα που βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος. Οι δύο ναυαγοσώστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο, έχοντας μαζί τους και φιάλη οξυγόνου.

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Αφού μετέφεραν την 41χρονη σε ασφαλές σημείο, προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο των ζωτικών της λειτουργιών. Διαπιστώθηκε ότι είχε σφυγμό, όμως δεν είχε τις αισθήσεις της, ενώ ο κορεσμός οξυγόνου ήταν εξαιρετικά χαμηλός και ασταθής. Σύμφωνα με την περιγραφή του ναυαγοσώστη, οι ενδείξεις έφτασαν περίπου στο 50%, ενώ αρχικά το οξύμετρο δυσκολευόταν ακόμη και να καταγράψει αξιόπιστα σφυγμό και οξυγόνωση.

Η χορήγηση καθαρού οξυγόνου ξεκίνησε άμεσα, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών. Στο σημείο έφτασε περιπολικό, ενώ, λόγω της σοβαρής υποξυγοναιμίας, χρειάστηκε να μεταφερθεί και δεύτερη φιάλη οξυγόνου από τον ναυαγοσωστικό πύργο των Νέων Φλογητών.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε για περίπου 50 λεπτά. Σταδιακά, η κατάσταση της γυναίκας άρχισε να βελτιώνεται: ανέκτησε τις αισθήσεις της και ο κορεσμός του οξυγόνου παρουσίασε αισθητή άνοδο.

Λίγο αργότερα, η 41χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία την περαιτέρω μεταφορά της στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύτηκε.