Χαλκίδα: Ηλικιωμένος έπεσε από τον 3ο όροφο κτιρίου -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση - iefimerida.gr

Ένα 78χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Χαλκίδας μετά από πτώση που είχε από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με το evia online, το περιστατικό έγινε το σήμερα το πρωί , με τις αρχές να λαμβάνουν ειδοποίηση για πτώση άνδρα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας.

Ο 78χρονος βρέθηκε στον ακάλυπτο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον βαριά τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ο ηλικιωμένος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.