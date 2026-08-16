Χαλκίδα: Ηλικιωμένος έπεσε από τον 3ο όροφο κτιρίου -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση - iefimerida.gr

Ένα 78χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Χαλκίδας μετά από πτώση που είχε από μπαλκόνι.
Σύμφωνα με το evia online, το περιστατικό έγινε το σήμερα το πρωί , με τις αρχές να λαμβάνουν ειδοποίηση για πτώση άνδρα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας.
Ο 78χρονος βρέθηκε στον ακάλυπτο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον βαριά τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ο ηλικιωμένος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
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