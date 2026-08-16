Χαλκίδα: Ανήλικη Ρομά κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα -Ανήλικος ο ένας, αναζητείται το δεύτερο πρόσωπο - iefimerida.gr

Σοβαρή καταγγελία για βιασμό ανήλικης Ρομά, διερευνά η Αστυνομία στη Χαλκίδα, μετά την καταγγελία του ίδιου του κοριτσιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε σπίτι στην οδό Τζαβάρα, όπου φιλοξενούνταν η 16χρονη.

Η καταγγέλλουσα, μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών και κατέθεσε χωρίς όρκο σε βάρος ενός 15χρονου ομόφυλου της, καθώς και ενός ακόμη ατόμου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Κατά την καταγγελία, ο ανήλικος και ο άγνωστος δράστης επισκέφθηκαν την οικία όπου φιλοξενούνταν η κοπέλα και φέρεται να την οδήγησαν σε δωμάτιο.

Ψάχνουν τον δεύτερο εμπλεκόμενο

Εκεί, σύμφωνα με όσα περιέγραψε στις Αρχές, ο άγνωστος φέρεται να την ακινητοποίησε, κρατώντας τα κάτω άκρα της, ενώ ο δεύτερος ανήλικος φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά τη θέλησή της.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης της ανήλικης, προκειμένου να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του δεύτερου εμπλεκόμενου προσώπου.