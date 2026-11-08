 Θρίλερ στη Χαλκίδα - Άνδρας απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα - Διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε την απόπειρα αυτοκτονίας [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκίδα - Άνδρας απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα - Διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε την απόπειρα αυτοκτονίας [βίντεο]

Θρίλερ στη Χαλκίδα - Άνδρας απειλεί να πέσει από την Υψηλή γέφυρα
Θρίλερ στη Χαλκίδα -Άνδρας απειλεί να πέσει από τη γέφυρα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα θρίλερ εξελίχθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκίδα, καθώς ένας άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει -για άγνωστους λόγους- πέφτωντας από την Υψηλή γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ακολούθησε ειδική επιχείρηση.

Η επιχείρηση της αστυνομίας είχε αίσιο τέλος, καθώς ο διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε την απόπειρα του 45χρονου από την Β. Εύβοια, ο οποίος πείσθηκε να μην προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημά του.

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