Θρίλερ στη Χαλκίδα - Άνδρας απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα - Διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε την απόπειρα αυτοκτονίας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα θρίλερ εξελίχθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκίδα, καθώς ένας άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει -για άγνωστους λόγους- πέφτωντας από την Υψηλή γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ακολούθησε ειδική επιχείρηση.

Η επιχείρηση της αστυνομίας είχε αίσιο τέλος, καθώς ο διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε την απόπειρα του 45χρονου από την Β. Εύβοια, ο οποίος πείσθηκε να μην προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημά του.