Εφιάλτης για 70χρονη στη Χαλκίδα: Τη βασάνιζαν επί μία ώρα η κόρη και ο σύντροφός της - iefimerida.gr

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 70χρονη γυναίκα στα χέρια της κόρης της αλλά και του συντρόφου της μέσα στο σπίτι όπου ζουν όλοι μαζί στη Χαλκίδα.



Η ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη πρωτοφανή βασανιστήρια με τη 46χρονη κόρη της να πρωτοστατεί, να τη χτυπά στο σώμα, να της ρίχνει κρύο νερό και να την αναγκάζει να στέκεται όρθια στο ένα πόδι. Το ζευγάρι σε κατάσταση αμόκ, όπως υποστήριξε η 70χρονη γυναίκα, ξαφνικά το μεσημέρι της Τρίτης αναίτια άρχισε να τη χτυπά και να τη βρίζει με χυδαίες κουβέντες.

Όσο η ηλικιωμένη αντιδρούσε τόσο ο 47χρονος άντρας και η σύντροφός του γίνονταν πιο επιθετικοί. Τα βασανιστήρια διήρκησαν περίπου μία ώρα, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε την επόμενη ημέρα στους αστυνομικούς της Χαλκίδας η 70χρονη γυναίκα.

Χαλκίδα: Συνελήφθησαν η κόρη και ο σύντροφός της

Το ζευγάρι συνελήφθη,﻿ ενώ το θύμα της πρωτοφανούς επίθεσης εξετάζεται αυτήν την ώρα από ιατροδικαστή προκειμένου να καταγραφούν τα πολλαπλά τραύματα που φέρει σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η 70χρονη, όπως είναι λογικό, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ αφού δεν μπορεί να πιστέψει πως η ίδια της η κόρη συμμετείχε στην επίθεση και ζήτησε την προστασία των αστυνομικών καθώς φοβάται πως θα ξαναπέσει θύμα επίθεσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για «ενδοοικογενειακή βία» και άλλα αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Χαλκίδας από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.