Στην Χάλκη τίποτα δεν πάει χαμένο – Ανακυκλώνουν ακόμα και φύκια, για να φτιάξουν γυαλιά ηλίου - iefimerida.gr

Μπορεί να φαίνεται περίεργο αλλά στο μικρό νησί της Χάλκης, τίποτα δεν πάει χαμένο - ακόμη και τα φύκια χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν γυαλιά ηλίου.

Οι 250 μόνιμοι κάτοικοι του μικρού «πράσινου» νησιού που βρίσκεται στην «αγκαλιά» της Ρόδου, έλαβαν μέρος σε δράση ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τον Δήμο Χάλκης και την περιβαλλοντική Οργάνωση « ΑΜΚΕ Κίνημα», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

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Γυαλιά ηλίου από… φύκια!

Η νέα δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με στόχο την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την αξιοποίηση υλικών που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα, όπως για παράδειγμα η κατασκευή γυαλιών ηλίου από φύκια.

Πρόκειται για μία συγκεκριμένη τεχνολογία επεξεργασίας των φυκιών, η οποία τα μετατρέπει σε ένα συμπαγές, ανθεκτικό και βιοδιασπώμενο υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως επικάλυψη ή βασικό υλικό για σκελετούς γυαλιών ηλίου.

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Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπεται, μάλιστα, η δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς (marketplace), μέσω της οποίας θα διατίθενται προϊόντα που κατασκευάζονται από υλικά τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γυαλιά ηλίου, τσάντες και καλλυντικά, αναδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα CAROUSEL, το οποίο επικεντρώνεται στο upcycling, δηλαδή στη μετατροπή υλικών που θεωρούνται άχρηστα σε νέα προϊόντα με εμπορική αξία.

Η Ελλάδα συμμετέχει ως πιλοτική περιοχή σε συνεργασία με άλλες έξι χώρες, ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του

Άγγελος Φραγκάκης: Μια πιο καθαρή και πράσινη Χάλκη, είναι υπόθεση όλων μας

Όπως τόνισε η Κατερίνα Ανδρούτσου- πρόεδρος της περιβαλλοντικής Οργάνωσης « ΑΜΚΕ Κίνημα», με την δράση αυτή ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τους μαθητές και τους κατοίκους του νησιού για την αγάπη για το περιβάλλον».

Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης «στο πλαίσιο του προγράμματος φυσικό περιβάλλον και κλιματική ανθεκτικότητα του 2026 του πράσινου ταμείου, ο δήμος Χάλκης συνεχίζει τις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα για την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολική ευθύνη για μια πιο καθαρή και πράσινη Χάλκη, η οποία είναι υπόθεση όλων μας».

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Η Χάλκη αποτελεί πρότυπο «πράσινου» και «έξυπνου» νησιού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR-eco Islands, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία, την καθαρή ενέργεια και την κυκλική οικονομία.