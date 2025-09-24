Χαλάει ο καιρός από το Σάββατο με βροχές και καταιγίδες -Πού αναμένονται φαινόμενα, η πρόγνωση των μετεωρολόγων - iefimerida.gr

Καλοκαιρία επικρατεί σήμερα σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές φτάνουν έως τους 32 βαθμούς.

Σταδιακή μεταβολή του καιρού αναμένεται από αύριο Πέμπτη, με περισσότερες νεφώσεις, λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια, καθώς και ενίσχυση των βοριάδων.

Την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα ξεκινήσει η πτώση της θερμοκρασίας, προετοιμάζοντας τη χώρα για την επερχόμενη κακοκαιρία του σαββατοκύριακου.

Από το Σάββατο (27/9) το απόγευμα, βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από κεραυνούς, χαλάζι και πλημμυρικά φαινόμενα. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την χώρα και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, με συνεχή κύματα βροχών και καταιγίδων και σημαντική πτώση θερμοκρασίας στις βόρειες και ηπειρωτικές περιοχές.

Τυράσκη: Θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα στα δυτικά και αυξημένη υγρασία νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα επικρατήσει αίθριος καιρός, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

Σταδιακή μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με περισσότερες νεφώσεις, λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια και ενίσχυση των βοριάδων, ενώ θα ξεκινήσει πτώση της θερμοκρασίας. Το σαββατοκύριακο, βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά αναμένεται να φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία στο τέλος της εβδομάδας -Έρχονται έντονες βροχές και καταιγίδες

Κακοκαιρία με έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον εμποδιστή «Ρεξ», στον αντικυκλώνα που καλύπτει μεγάλο τμήμα της βόρειας Ευρώπης και στο βαρομετρικό χαμηλό που έχει εγκλωβιστεί λίγο πιο νότια.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, προς το τέλος της εβδομάδας αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να επηρεάζει τμήματα της χώρας μας. Σήμερα, ωστόσο, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, με συννεφιές να αναπτύσσονται από το απόγευμα και τη νύχτα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες βροχές στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο μέσα στη νύχτα. Οι συννεφιές προέρχονται από το βαρομετρικό χαμηλό στην Ιταλία και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα με διακυμάνσεις μέχρι και το Σάββατο.

Από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρότερα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο και τα δυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ειδικά στο κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, με ριπές που θα προσεγγίζουν επίπεδα θυέλλης. Οι ταξιδιώτες καλό είναι να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία για ενδεχόμενα απαγορευτικά σε θαλάσσιες διαδρομές.

Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι υψηλές για την εποχή στα νότια, φτάνοντας έως τους 32 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως η Αττικοβοιωτία, η Λάρισα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στη Φλώρινα θα φτάσουν τους 27 βαθμούς, ενώ από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με μέγιστες κοντά στους 20 βαθμούς. Την Κυριακή, στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 10-12 βαθμούς, συνοδευόμενος από κρύο.

Στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι πολύ καλός, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από 30 βαθμούς και ήπιους ανέμους. Ωστόσο, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Στη Θεσσαλονίκη από απόψε θα αναπτυχθούν συννεφιές και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς.

Αύριο Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ίσως μόνο λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Την Παρασκευή θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια και το νότιο Ιόνιο. Από το Σάββατο μεσημέρι ξεκινά πιο οργανωμένη επιδείνωση του καιρού, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή, η κακοκαιρία θα ενταθεί, με μεγαλύτερο όγκο νερού από την οροσειρά της Πίνδου και δυτικά. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων, κεραυνών και χαλαζοπτώσεων. Ανατολικότερα, οι βοριάδες θα περιορίσουν κάπως την ένταση των φαινομένων.

Συνολικά, μέχρι το Σάββατο μεσημέρι οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά ήπιες, παρά την ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Από το Σάββατο το απόγευμα και κυρίως την Κυριακή, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με κύματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα για αρκετές ημέρες.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (24/9)



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της δυτικής Κρήτης. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και στις Σποράδες έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 με 27 και στην Κρήτη τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ (25/9)



Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες καΙ τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (26/9)



Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (27/9)



Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα. Στο Ιόνιο και την Κρήτη από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (28/9)



Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.