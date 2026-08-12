Χαϊδάρι: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση - iefimerida.gr

Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στα στρατόπεδα Καραϊσκάκη Α' και Β'.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

