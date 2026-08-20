Χαϊδάρι: Νεκρός ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Χαϊδάρι, που αυτοπυροβολήθηκε την Πέμπτη μέσα στην επιχείρηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τις 8 το πρωί, με τον 60χρονο να εντοπίζεται στον πρώτο όροφο της επιχείρησής του.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», διατηρώντας τις αισθήσεις του με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Τις αρχές ειδοποίησε μια 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου, ενώ την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα της Χαϊδαρίου.