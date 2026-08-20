Χαϊδάρι: 60χρονος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο βενζινάδικο που διατηρεί - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Χαϊδάρι, όταν 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων αυτοπυροβολήθηκε μέσα στην επιχείρησή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:15, σε πρατήριο καυσίμων στην οδό Φαβιέρου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, ενώ βρισκόταν σε γραφείο στον πρώτο όροφο του πρατηρίου.

Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Την πόρτα του γραφείου άνοιξε μια 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, ενώ εξετάζεται το σύνολο των στοιχείων για να αποσαφηνιστεί τι προηγήθηκε του πυροβολισμού.