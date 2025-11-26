H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πήγε στα Madwalk μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Στο Madwalk έδωσε το «παρών» η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.



Η πρέσβης των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο event μόδας και μουσικής μαζί με τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη και τον Γιώργο Ντάβλα.

Η σχεδιάστρια συμμετέχει στο Madwalk παρουσιάζοντας συλλογή της υπό τους ήχους του Θοδωρή Φέρρη.

Η εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα Madwalk

Το Madwalk γιόρτασε 15 χρόνια, ενώνοντας τη μόδα και τη μουσική.



Το φετινό MadWalk 2025 by Three Cents άνοιξε ο Σάκης Ρουβάς και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μοναδικές συνυπάρξεις: στη σκηνή συναντήθηκαν η Anastasia και ο Antonis Dimitriadis (AD1) για τη συλλογή της About You, η Evangelia για την Pink Woman, ενώ η Josephine ένωσε τις δυνάμεις της με τους Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos. Οι Inco έδωσαν τον ρυθμό τους για την Bodytalk, η Lila απογείωσε τη συνεργασία της με την adidas για ακόμη μία χρονιά, ενώ και ο Lil Koni επέστρεψε στο runway.

Η Gaia Mercuri «περπάτησε» για το αγαπημένο δίδυμο των Deux Hommes, ενώ οι Papazo & Akylas παρουσίασαν τη δημιουργική ματιά της Orsalia Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ.

Η Tamta τραγούδησε στη σκηνή και ο Tso συνεργάστηκε με το ανερχόμενο brand Greatness Athens. Οι Yucatan μαζί με την Katerine Duska απογείωσαν τη συλλογή του Vrettos Vrettakos.

Ο Zaf «έντυσε» τη συλλογή του Sotiris Georgiou by Colgate και η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε για το 5226 by Celia Kritharioti. Η Τάνια Μπρεάζου ένωσε τις δυνάμεις της με τον Dimitri Petrou για τα Three Cents, ο Θοδωρής Φέρρης έδωσε ρυθμό στο catwalk της Celia Kritharioti και η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε φέτος με τον Markello Polydorou.