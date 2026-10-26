H Αθήνα αναδείχτηκε κορυφαίος City Break προορισμός στην Ευρώπη -Δύο βραβεία στα World Travel Awards 2026 - iefimerida.gr

Δύο σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις πέτυχε ο Δήμος Αθηναίων στα World Travel Awards 2026, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Δύο τουριστικές διακρίσεις στην Αθήνα

Η ελληνική πρωτεύουσα αναδείχθηκε πριν λίγες ημέρες σε κορυφαίο ευρωπαϊκό City Break προορισμό (Europe's Leading City Break Destination 2026), ενώ το This is Athens Convention & Visitors Bureau, το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων, απέσπασε το βραβείο Europe's Leading City Tourist Board 2026, ως το κορυφαίο Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Πόλης στην Ευρώπη.

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Η δεύτερη διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών της Αθήνας αποσπά τον συγκεκριμένο τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μάλιστα, στη φετινή διοργάνωση η ελληνική πρωτεύουσα διακρίθηκε ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Μαδρίτη, η Λισαβόνα και η Ρώμη.

«Η Αθήνα συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση της διεθνούς τουριστικής κοινότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Οι δύο νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική επιβράβευση για την πόλη μας και για όλους όσοι εργάζονται καθημερινά, ώστε να αναδεικνύεται η ξεχωριστή ταυτότητά της. Αυτή η δυναμική θέλουμε να μεταφράζεται σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, σε στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και σε ουσιαστικά οφέλη για κάθε γειτονιά. Η Αθήνα ανήκει πρώτα απ' όλα στους κατοίκους της. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όσο μεγαλώνει η διεθνής της απήχηση».

Από τη μεριά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ Ελισσαίος Σαρμάς, τόνισε: «Η διπλή βράβευση της Αθήνας αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας, που καταβάλλουμε για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της πόλης. Μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής και διεθνείς συνεργασίες, εργαζόμαστε ώστε η Αθήνα να ενισχύει τη θέση της στον τουρισμό αναψυχής, αλλά και στον συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό, με σταθερή έμφαση στην ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

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Οι φετινές διακρίσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά σημαντικών διεθνών βραβεύσεων που έχει κατακτήσει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η ελληνική πρωτεύουσα είχε αναδειχθεί σε Κορυφαίο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Προορισμό και Κορυφαίο Παγκόσμιο City Break Προορισμό στα World Travel Awards 2025. Μέσα από το This is Athens, το επίσημο τουριστικό brand της πόλης και το This is Athens Convention and Visitors Bureau, η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων υλοποιεί δράσεις εξωστρέφειας, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και ενισχύει την παρουσία της ελληνικής πρωτεύουσας σε σημαντικές τουριστικές αγορές. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν πρωτοβουλίες, όπως το This is Athens - Agora, η ετήσια B2B τουριστική διοργάνωση που συνδέει την Αθήνα με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, καθώς και οι δράσεις για την προσέλκυση συνεδρίων, επαγγελματικών συναντήσεων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ