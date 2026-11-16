Γύπας έπεσε τραυματισμένος και εξαντλημένος στη θάλασσα -Προσπαθούσε επί 15 λεπτά να βγει στην ακτή [βίντεο]

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο Κρήτης﻿, όταν ένας γύπας έπεσε εξαντλημένος μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφουν στο CRETA24 λουόμενοι που βρέθηκαν στην παραλία «περίπου 15 λεπτά το πτηνό πάλευε μέσα στο νερό, μέχρι που τελικά κατάφερε να βγει στην παραλία».

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Το βίντεο καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια του γύπα μέσα στη θάλασσα, μέχρι να καταφέρει τελικά να φτάσει στην ακτή. Το πτηνό φαίνεται εξαντλημένο ενώ λουόμενοι αναφέρουν πως είναι πιθανότατα «χτυπημένο».

Οι ίδιοι παρέμειναν κοντά του και παρακολουθούσαν την κατάστασή του, έτοιμοι να παρέμβουν εάν χρειαζόταν.

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.

