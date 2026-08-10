 Η οδηγός που δεν μπόρεσε να κάνει όπισθεν και υποκλίθηκε όλο το ελληνικό Διαδίκτυο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Η οδηγός που δεν μπόρεσε να κάνει όπισθεν και υποκλίθηκε όλο το ελληνικό Διαδίκτυο

γυναία οδηγός όπισθεν
Η εμφανής αδυναμία μιας οδηγού να πραγματοποιήσει έναν όχι και τόσο απαιτητικό ελιγμό, της εξασφάλισε μια θέση στο hall of fame του φετινού καλοκαιριού
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Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό από τους ελληνικούς δρόμους κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με μια οδηγό να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση όταν καλείται να κινηθεί σε έναν στενό δρόμο, έχοντας απέναντί της ένα μεγάλο λεωφορείο.

Οι στενοί δρόμοι στους ελληνικούς οικισμούς αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για τους οδηγούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, όπου το οδικό δίκτυο έχει σχεδιαστεί για εντελώς διαφορετικές ανάγκες από αυτές που καλείται να εξυπηρετήσει σήμερα.

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