Τραγωδία στα Μετέωρα: 65χρονη έπεσε από τον βράχο της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στα Μετέωρα όταν γυναίκα,

υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τους βράχους και έχασε τη ζωή της.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tameteora.gr, η 65χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ βρισκόταν σε Ιερά Μονή των Μετεώρων.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η γυναίκα είχε αφήσει την τσάντα της, η οποία περιείχε τα στοιχεία της, στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών.