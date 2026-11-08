Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα που βρέθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα -Ανήκει σε νεαρή γυναίκα, τι έδειξαν τα πρώτα ευρήματα - iefimerida.gr

Γυναίκα νεαρής ηλικίας, που δεν φέρει εμφανείς εξωτερικές κακώσεις, είναι τα πρώτα ευρήματα από την αυτοψία του ιατροδικαστή Γιώργου Ντιλέρνια και των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση-μυστήριο στον Άγιο Παντελεήμονα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, η ηλικία της κοπέλας εκ πρώτης όψεως αποδίδεται μεταξύ 17 και 25 ετών, πιθανόν αφρικανικής καταγωγής.



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Τα πόδια της ήταν δεμένα με νάιλον σχοινί και βρέθηκε σε εμβρυακή στάση μέσα στη βαλίτσα. Ως προς τον χρόνο θανάτου, μια πρώτη εκτίμηση δείχνει εντός μιας εβδομάδας, πλην όμως η εξέταση των εσωτερικών οργάνων θα ρίξει φως στο πότε η γυναίκα έχασε τη ζωή της και, φυσικά, με ποιον τρόπο. Το ύψος της είναι άνω του 1.65 μ., με κοντό μαλλί.



Η υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι πανομοιότυπη με την περίπτωση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη το καλοκαίρι, η οποία επίσης δεν είχε εξωτερικές κακώσεις. Αστυνομικοί και ιατροδικαστής δεν εντόπισαν κάποιο τραύμα, διά γυμνού οφθαλμού, στον λαιμό ή στο κεφάλι, ενώ ενδελεχής έλεγχος θα γίνει το πρωί στο Νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

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«Είδα μια σακούλα -Μύριζε πολύ έντονα», είπε περίοικος



«Με έδιωξαν οι αστυνομικοί, δεν με άφηναν να περάσω για να μπω μέσα στο σπίτι μου. Ήμουν με τον σκύλο μου. Είδα μια σακούλα. Μύριζε πολύ έντονα. Πώς να στο πω; Πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περίπου στις οκτώ έγινε. Μετά ήρθε η Αστυνομία. Το είδαμε ότι το είχαν βάλει μέσα σε μια σακούλα. Δεν είδα κάποια βαλίτσα όπως λένε. […]

Απλώς, πέρασα εκείνη την ώρα και μου είπε ένας κύριος με κάτι γάντια, να πάω στην άκρη, δεν μπορώ να περάσω, και του λέω τα "πράγματα από το σπίτι μου, από εδώ" και μου λέει "πήγαινε από τον απέναντι δρόμο". Πέρασα από τον απέναντι δρόμο, κοίταξα και είδα κάποιον αστυνομικό που μου φώναζε να φύγω, να μην βλέπω και έφυγα», δήλωσε περίοικος που είδε τη σορό μέσα στη σακούλα.

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