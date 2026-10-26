ΓΣΕΕ για Pizza Fan: «Να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί των εργαζομένων» - iefimerida.gr

Στήριξη προς τους εργαζόμενους της Pizza Fan εκφράζει η ΓΣΕΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, συνδικαλιστικό και νομικό, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από όσα τους ανήκουν.

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζομένου από τον εργοδότη του είτε αυτός είναι η κεντρική εταιρεία είτε τα επιμέρους καταστήματα του δικτύου.

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Επίσης, απαιτεί να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να μην γίνει καμία απόλυση, «ενώ κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να πιεστεί να παραιτηθεί και να χάσει έτσι τα δικαιώματά του».

Η Συνομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι, σε κάθε κατάσχεση ή δέσμευση περιουσίας, οι μισθοί και τα ένσημα των εργαζομένων θα πληρωθούν πρώτα και να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Από την περασμένη εβδομάδα, περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, διανομείς, ψήστες, μάγειρες και υπάλληλοι σε περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα, βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά και χωρίς καμία ενημέρωση.

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Αιτία είναι ότι όσοι διοικούσαν την επιχείρηση κατηγορούνται πως επί χρόνια έκρυβαν από το Δημόσιο εκατομμύρια ευρώ.

Ας είμαστε ξεκάθαροι: καμία δημόσια αρχή δεν διέταξε το κλείσιμο των καταστημάτων. Οι αρχές κατάσχεσαν το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό της εταιρείας, επειδή αυτά ήταν, κατά την κατηγορία, το ίδιο το εργαλείο της απάτης. Αυτό που συνέβη, επομένως, δεν είναι ούτε θεομηνία ούτε "τεχνικό πρόβλημα". Είναι η συνέπεια επιλογών της εργοδοσίας και το κόστος του δεν μπορεί να μεταφερθεί στις πλάτες εκείνων που δούλευαν δωδεκάωρα, για να βγάζουν άλλοι αυτά τα κέρδη.

Οι συμβάσεις εργασίας είναι ζωντανές και ο νόμος είναι απολύτως σαφής. Κατά τον Αστικό Κώδικα, όταν ο εργαζόμενος είναι διαθέσιμος να δουλέψει και ο εργοδότης δεν του δίνει δουλειά, ο εργοδότης οφείλει ολόκληρο τον μισθό. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω ενός γεγονότος απρόβλεπτου και ξένου προς τον ίδιο, που δεν μπορούσε να αποτραπεί με κανέναν τρόπο.

Τα δικαστήρια το έχουν κρίνει πάγια: ό,τι προκύπτει από τη δραστηριότητα και τις επιλογές της ίδιας της επιχείρησης βαραίνει την επιχείρηση και τίποτα δεν είναι λιγότερο "απρόβλεπτο" για έναν εργοδότη από τις συνέπειες των δικών του πράξεων. Όποιος ετοιμάζεται να επικαλεστεί "ανωτέρα βία", για να μην πληρώσει, να ξέρει ότι θα μας βρει απέναντι.

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Η ΓΣΕΕ απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζομένου από τον εργοδότη του είτε αυτός είναι η κεντρική εταιρεία είτε τα επιμέρους καταστήματα του δικτύου.

Απαιτεί επίσης να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να μην γίνει καμία απόλυση, ενώ κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να πιεστεί να παραιτηθεί και να χάσει έτσι τα δικαιώματά του. Καλούμε την εργοδοσία να μην διανοηθεί να χρησιμοποιήσει την κατάσταση που η ίδια δημιούργησε, για να ξεφορτωθεί προσωπικό ή να γλιτώσει από τις υποχρεώσεις της.

Καλούμε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι, σε κάθε κατάσχεση ή δέσμευση περιουσίας, οι μισθοί και τα ένσημα των εργαζομένων θα πληρωθούν πρώτα και να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους εργαζόμενους.

Η ΓΣΕΕ στηρίζει τους εργαζόμενους της Pizza Fan και τα σωματεία τους και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, συνδικαλιστικό και νομικό, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από όσα τους ανήκουν».