 Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της ΓΣΕΕ- Ενισχυμένες ΠΑΣΚΕ και ΔΑΣ - iefimerida.gr
Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της ΓΣΕΕ- Ενισχυμένες ΠΑΣΚΕ και ΔΑΣ

Ολοκληρώθηκε το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ
Ολοκληρώθηκε το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ/Φωτογραφία: Eurokinissi/Στέφανος Ραπάνης
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 39ου Τακτικού Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με την εκλογή οργάνων διοίκησης.

Στις εκλογές πήραν μέρος οκτώ παρατάξεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.

Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα της εκλογής οργάνων διοίκησης της ΓΣΕΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ)
Ψήφοι: 184 Ποσοστό: 42,89% (από 40,73% το 2023) Έδρες: 20 (από 19 το 2023)

ΔΑΣ
Ψήφοι: 114 Ποσοστό: 26,57% (από 22,98% το 2023) Έδρες: 12 (από 11 το 2023)

ΔΑΚΕ
Ψήφοι: 70 Ποσοστό: 16,31% (από 19,06% το 2023) Έδρες: 8 (από 9 το 2023)

ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ
Ψήφοι: 24 Ποσοστό: 5,59% (από 6,53% το 2023) Έδρες: 2 (από 3 το 2023)

ΕΝΟΤΗΤΑ
Ψήφοι: 14 Ποσοστό: 3,26% (από 3,66% το 2023) Έδρες: 1 (από 1 το 2023)

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ
Ψήφοι: 11 Ποσοστό: 2,56% Έδρες: 1

ΕΑΚ
Ψήφοι: 10 Ποσοστό: 2,33% (από 6,01% το 2023) Έδρες: 1 (από 2 το 2023)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ψήφοι: 2 Ποσοστό: 0,46% (από 0,48% το 2023)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΣΕΕ συνέδριο ΠΑΣΚΕ

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

