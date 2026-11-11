ΓΣΕΕ: Οι διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στην 31η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στην Αττάλεια - iefimerida.gr

Με αφορμή την 31η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), η οποία πραγματοποιείται στην Αττάλεια, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) συντάσσεται με τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC) και καθιστά σαφές προς την κυβέρνηση και τους εργοδοτικούς φορείς ότι η κλιματική δράση δεν μπορεί να υλοποιείται εις βάρος του κόσμου της εργασίας.

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Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία, «οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ, ταυτόχρονα, επωμίζονται το δυσβάσταχτο κόστος ζωής και της ενεργειακής κρίσης. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ο πράσινος μετασχηματισμός δεν μπορούν να εξαντλούνται σε μονομερή κλεισίματα εγκαταστάσεων και επισφαλείς θέσεις εργασίας. Η Δίκαιη Μετάβαση αφορά το σύνολο της οικονομίας και των παραγωγικών κλάδων, απαιτώντας δεσμευτικές εγγυήσεις απασχόλησης, ισχυρή κοινωνική προστασία και θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο».

Βασικοί άξονες και διεκδικήσεις της ΓΣΕΕ﻿

﻿Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι βασικοί άξονες και οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«Ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος και Συλλογικές Συμβάσεις. Η Δίκαιη Μετάβαση προϋποθέτει θεσμοθετημένο τριμερή κοινωνικό διάλογο και διαπραγμάτευση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από το πρώτο στάδιο σχεδιασμού και όχι προσχηματικές, άτυπες διαβουλεύσεις. Καμία παραγωγική μονάδα ή κλάδος δεν μπορεί να διακόπτει τη λειτουργία του χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων δεσμευτικές εγγυήσεις θέσεων εργασίας, προγράμματα επανακατάρτισης και επαρκής χρηματοδότηση για τη διασφάλιση των εισοδημάτων.

Ενέργεια ως δημόσιο αγαθό και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Διατήρηση και επέκταση του δημόσιου ελέγχου στις ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα, διασφαλίζοντας καθολική, προσιτή και αξιόπιστη πρόσβαση στην ενέργεια για όλα τα νοικοκυριά.

Άμεσος τερματισμός των ανεξέλεγκτων κρατικών επιδοτήσεων προς τους ενεργειακούς ομίλους και ανακατεύθυνση των πόρων σε δημόσιες πολιτικές, ποιοτικές θέσεις εργασίας και ανακούφιση των ευάλωτων πολιτών από το ενεργειακό κόστος.

Διεθνής Μηχανισμός Belém-Antalya (BAM) και χρηματοδότησηΠλήρης λειτουργία του Μηχανισμού Belιm-Antalya (BAM) στην COP31 με κεντρικό, καθοδηγητικό ρόλο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και θεσμική εκπροσώπηση των συνδικάτων.

Εξασφάλιση δημόσιας κλιματικής χρηματοδότησης που κατευθύνεται στη δημιουργία αξιοπρεπούς εργασίας και στην κοινωνική προστασία χωρίς τη διόγκωση του δημόσιου χρέους».

«Δεν μπορεί να υπάρξει πράσινη μετάβαση χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη», επισημαίνει η Συνομοσπονδία και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ενσωματώσει τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις στον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και να διασφαλίσει ότι «το κόστος της μετάβασης δεν θα μετακυλιστεί για άλλη μία φορά στις πλάτες των εργαζομένων».

ΑΠΕ ΜΠΕ