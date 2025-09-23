Γρηγόρης Λέων για την 62χρονη στη Βοιωτία: Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μίλησε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 για το αν η ιατροδικαστική εξέταση της σορού της μητέρας της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ, που αναμένεται, ﻿θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις σχετικά με τα αίτια θανάτου της.

Γρηγόρης Λέων: Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών αλλά και μη παθολογικών αιτιών θανάτου δεν θα μπορέσει να βρεθεί

«Από μια ιατροδικαστική διερεύνηση ενός ενταφιασμένου ατόμου επί διάστημα ετών, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ λίγα στοιχεία μπορούμε να έχουμε. Μπορούμε να έχουμε τον σκελετό, δηλαδή να δούμε αν υπήρξαν σκελετικές κακώσεις από βία και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε και κάποιες αναλύσεις τοξικολογικές οι οποίες να μας πούνε εάν υπήρχε και μια αιτία θανάτου συμβατή με λήψη τέτοιων ουσιών, όμως, πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος διερευνήσεων, ένα μεγάλο μέρος παθολογιών αλλά και μη παθολογικών αιτιών θανάτου δεν θα μπορέσει να βρεθεί», ανέφερε αρχικά ο κ ιατροδικαστής.

«Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην μπορέσει να απαντηθεί η αιτία θανάτου και να έχουμε μια αιτία θανάτου απροσδιόριστη αποκλειόμενη πχ των σκελετικών κακώσεων ή δηλητηριάσεων αλλά δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε ούτε την αιτία θανάτου αλλά ούτε και το είδος θανάτου δηλαδή αν πρόκειται για κάποια παθολογία ή κάποια εγκληματική ενέργεια», πρόσθεσε.

«Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή»

«Θα πρέπει να γίνει μια ενδελεχής έρευνα πολύ πιο πριν. Για μένα θα πρέπει να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα, αν υπήρχαν σοβαρές παθολογίες. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής. Αυτή η γυναίκα ήταν σίγουρη ότι η μητέρα της ήταν νεκρή τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα, κάτι το οποίο αναστρέφεται με τις κατάλληλες ιατρικές και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός», είπε τέλος.

Δικηγόρος 62χρονης: Θέλει να επιστρέψει τα χρήματα

Στο μεταξύ, στον ANT1 μίλησε και ο δικηγόρος της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ, Νίκος Γεωργούσης, ο οποίος υποστήριξε πως η πελάτισσά του επιθυμεί να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε τα προηγούμενα χρόνια παρανόμως, ωστόσο στην παρούσα φάση δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το πράξει.

Η 62χρονη χρωστά στο κράτος περισσότερα από 33.000 ευρώ, ποσό που απέσπασε με παράνομο τρόπο, εισπράττοντας τη σύνταξη και τα επιδόματα της νεκρής μητέρας της.

«Δεν νιώθει περήφανη, ντρέπεται, συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της»

«Η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια, αυτό κατάλαβε η κόρη της εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε καλέσει γιατρό για να κρύψει τον θάνατο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει την επιβεβαίωση των λεγομένων της. Δεν νιώθει περήφανη, ντρέπεται, συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της. Δεν έχει άμεσα τη δυνατότητα να επιστρέψει τα λεφτά, αλλά θα βρει τον τρόπο. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έχει συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει. Θα πάει κανονικά στη δουλειά της, δεν έχει ξεκινήσει ο πειθαρχικός έλεγχος», είπε ο δικηγόρος.

Ερωτηθείς για την απόφαση της 62χρονης να παρουσιάσει μια άλλη γυναίκα ως μητέρα της, απάντησε: «Προσπάθησε να διορθώσει το ένα λάθος με άλλο».

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη ζήτησε και πήρε αναβολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας, για να προετοιμάσει την απολογία της.