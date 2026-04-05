Γλυφάδα: Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί με full face -Προέταξαν στους αστυνομικούς σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί με full face -Προέταξαν στους αστυνομικούς σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ της Ελληνικής Αστυνομίας / Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI/ΕΦΗ ΣΚΑΖΑ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τρεις αλλοδαποί που κινούνταν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους συνελήφθησαν σε δρόμο της Γλυφάδας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 3-4-2026, στην περιοχή της Γλυφάδας, -3- αλλοδαποί, ηλικίας 32, 36 και 37 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί έκριναν ύποπτο όχημα με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους, το οποίο ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από το όχημα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προκειμένου να ματαιώσουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και μετά από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

  • κουκούλα τύπου «full face»
  • πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού,
  • μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,
  • συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),
  • το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και
  • -4- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γλυφάδα Σύλληψη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ