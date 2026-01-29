 Γλυφάδα: Στη φυλακή ο 46χρονος πατροκτόνος -Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Στη φυλακή ο 46χρονος πατροκτόνος -Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο

Το θύμα της δολοφονίας
Το θύμα της δολοφονίας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την προφυλάκιση του 46χρονου πατροκτόνου της Γλυφάδας αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων χωρίς να έχει συνήγορο υπεράσπισης. Παρέμεινε επί σχεδόν δύο ώρες στον ανακριτή και στη συνέχεια αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοφορία/οπλοχρησία.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γλυφάδα πατροκτόνος φυλακή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ