Γλυφάδα: Στη φυλακή ο 46χρονος πατροκτόνος -Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο - iefimerida.gr

Την προφυλάκιση του 46χρονου πατροκτόνου της Γλυφάδας αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.



Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων χωρίς να έχει συνήγορο υπεράσπισης. Παρέμεινε επί σχεδόν δύο ώρες στον ανακριτή και στη συνέχεια αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοφορία/οπλοχρησία.