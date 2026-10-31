Γλυφάδα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη φωτιά στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων -Βλέπουν εμπρησμό, κάηκε και αυτοκίνητο 350.000 ευρώ - iefimerida.gr

Η έρευνα για την εμπρηστική επίθεση στη Γλυφάδα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα, έχει περάσει στην Κρατική Ασφάλεια, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δράστες είναι άτομα που κινούνται στον «αντιεξουσιαστικό χώρο», κάτι που ερευνάται.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο σπασμένα γκαζάκια, ενώ το κτίριο υπέστη σημαντικές φθορές. Τουλάχιστον δύο οχήματα που βρίσκονταν έξω από την αντιπροσωπεία κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη, που ήταν μέσα, υπέστη ζημιές στο μπροστινό μέρος.

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Παράλληλα, εκκενώθηκε το κτίριο που βρισκόταν στην πίσω πλευρά, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί η φωτιά σε αυτό.

Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που κάηκαν ήταν αξίας 350.000 ευρώ και ετοιμοπαράδοτο.

Η σύνδεση με άλλον εμπρησμό και η συγκέντρωση των αναρχικών

Πριν από μερικές ημέρες είχε σημειωθεί ακόμη μία εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Αχαρνών.

Οι δύο επιθέσεις φέρονται να εντάσσονται στο πλαίσιο ενεργειών από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατο 36χρονου αναρχικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την έκρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους.

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Μάλιστα, για σήμερα το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, με σύνθημα «Κυριάκος Ξυμητήρης παρών» και γι' αυτό έκλεισε και το Μετρό στο Σύνταγμα, στις 12:00.

Οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.