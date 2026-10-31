Τεράστιες οι ζημιές στην αντιπροσωπεία που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Γλυφάδα -Εντοπίστηκαν γκαζάκια, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μεγάλη ήταν η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στις 03:05 τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτίριο και σε οχήματα.

Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερώς η οροφή της αντιπροσωπείας, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και στον περιβάλλοντα χώρο.

Παράλληλα, δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν έξω από το κτίριο καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη όχημα, στο εσωτερικό, υπέστη φθορές στο μπροστινό μέρος του.



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Δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ενώ προληπτικά εκκενώθηκε οίκημα που βρίσκεται πίσω από την αντιπροσωπεία, χωρίς η φωτιά να επεκταθεί στο συγκεκριμένο κτίριο.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν δύο σκασμένα γκαζάκια, ενισχύοντας το σενάριο του εμπρησμού, που εξέταζαν οι Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Βίντεο που δημοσίευσαν πολίτες στα social media δείχνουν το μέγεθος της πυρκαγιάς.