Γλυφάδα: Για διάρρηξη ή ληστεία πήγαιναν οι δύο Λιθουανοί και ο Ουκρανός που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο και μαχαίρι - iefimerida.gr

Διάρρηξη ή ληστεία -σε άγνωστο μέχρι στιγμής στόχο- φαίνεται πως σχεδίαζαν οι τρεις αλλοδαποί που συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής στη Γλυφάδα, φορώντας full face.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικός εντόπισε το απόγευμα της Παρασκευής (περίπου στις 18:30) αυτοκίνητο σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας, στο οποίο επέβαιναν οι αλλοδαποί (δύο Λιθουανοί 32 και 36 ετών και ένας Ουκρανός 37 ετών). Στις 19:40 ώρα της ίδιας ημέρας το όχημα παρέμενε στο ίδιο σημείο με τους επιβαίνοντες και θεωρήθηκε ύποπτο. Ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και έστειλε σταθμούς ΔΙΑΣ να το ελέγξουν.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λεπτά αργότερα, ο οδηγός του αυτοκινήτου ξεκίνησε το όχημα και έστριψε σε άλλη οδό, όπου στάθμευσε εκ νέου. Στη συνέχεια, από το αυτοκίνητο αποβιβάστηκαν οι αλλοδαποί, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου «full face» και καπέλα τύπου τζόκεϊ και κινήθηκαν προς άλλη οδό. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., περί την 19:55 ώρα, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και ζήτησαν να τους ελέγξουν.



Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι κατηγορούμενοι δεν συμμορφώθηκαν και κρατώντας ένα σφυρί, ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι, πρόταξαν τα όπλα. Επιχείρησαν να διαφύγουν και ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς. Στην κατοχή τους βρέθηκαν

• ένα (1) σφυρί

• μία (1) κουκούλα τύπου «full face»

• ένα (1) καπέλο και ένα (1) ζευγάρι γάντια

• τέσσερις (4) συσκευές κινητής τηλεφωνίας

• ένα (1) αναδιπλούμενο μαχαίρι

• ένα (1) αεροβόλο πιστόλι

• μία (1) πλαστική ταχυγεμιστήρα για αεροβόλο πιστόλι

• μία (1) διάφανη νάιλον συσκευασία λευκών πλαστικών σφαιριδίων

• μία (1) μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού

• μία (1) συσκευή γεωεντοπισμού (GPS)

• χρηματικό ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 04/04/2026 πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα, όπου διαμένουν προσωρινά οι κατηγορούμενοι, κατά την οποία δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών πρωινές ώρες της 04/04/2026. Διατάχθηκε η επαναπροσαγωγή τους αύριο, Δευτέρα 06/04/2026, και ώρα 12:00 στο Τριμελές Πλημμελειοδικών Αθηνών.



