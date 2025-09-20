Γλυφάδα: Γερανοφόρο όχημα ανετράπη και έπεσε σε καφετέρια -Δεν υπάρχουν τραυματίες [εικόνες&βίντεο] - iefimerida.gr

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στη Γλυφάδα όταν γερανοφόρο όχημα ανατράπηκε και προσέκρουσε σε κατάστημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες επί της οδού Φοίβης με αποτέλεσμα να διακοπεί η η κυκλοφορία στο σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν για το συμβάν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ ξεκίνησαν εργασίες για να απομακρυνθεί ο βαρύ όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.



Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο:

Εικόνα από το ατύχημα στη Γλυφάδα © iefimerida

