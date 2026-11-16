Απίστευτο βίντεο από Γλυφάδα: Οδηγός αυτοκινήτου μπαίνει με ταχύτητα σε πλατεία και ο συνοδηγός κρέμεται από το παράθυρο

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Γλυφάδα το περασμένο Σάββατο στις 20:00, όταν νεαρός, οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, μπήκε σε κεντρική πλατεία της περιοχής με το αυτοκίνητό του, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο ΣΚΑΪ, ο συνοδηγός κρεμόταν έξω από το παράθυρο του οχήματος.

Δημογλίδου: Υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης

Αναφερόμενη στο περιστατικό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό να δοθεί επίσημα το βίντεο στην αστυνομία, καθώς, όπως σημείωσε, «έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε πριν και μετά βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν» οι επιβαίνοντες στο ΙΧ.

«Την περασμένη εβδομάδα υπήρχε αντίστοιχη δράση της Τροχαίας στον Λυκαβηττό» σημείωσε η κ. Δημογλίδου, η οποία εξήγησε ότι «όταν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή, μιλάμε για επικίνδυνη οδήγηση, σχηματίζεται κανονικά δικογραφία πέραν των διοικητικών προστίμων και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης».