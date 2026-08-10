Ηλεία: Σε κρίσιμη κατάσταση 31χρονη μητέρα -Τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά στη θάλασσα - iefimerida.gr

Μια οικογενειακή στιγμή ξεγνοιασιάς στη θάλασσα μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη για μια οικογένεια στη Γλύφα Βαρθολομιού.

Μια 31χρονη από τον Πύργο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον αυχένα κατά τη διάρκεια βουτιάς στη θάλασσα, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το patrisnews, η 31χρονη βρισκόταν στην παραλία μαζί με την οικογένειά της και έπαιζε στη θάλασσα με τον σύζυγό της. Κάποια στιγμή, ο άνδρας φέρεται να την ανέβασε στους ώμους του και να την έριξε στο νερό.

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Ωστόσο, η βουτιά είχε δραματική κατάληξη, καθώς η γυναίκα φέρεται να εκτινάχθηκε προς τα πίσω και να τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα δύο παιδιά του ζευγαριού. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το παιχνίδι στη θάλασσα μετατράπηκε σε αγωνιώδη προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στη μητέρα τους.

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου

Η 31χρονη μεταφέρθηκε με προσοχή στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, όμως ο τραυματισμός στον αυχένα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός και οι γιατροί κάνουν προσπάθειες ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι συνέπειες του τραυματισμού.

Η κατάσταση της 31χρονης παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Συνελήφθη ο σύζυγος

Μετά το περιστατικό, ο σύζυγος της 31χρονης συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διερευνάται σε βάρος του υπόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια.