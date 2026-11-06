Εξερράγησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους -Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους όταν σημειώθηκε έκρηξη και μικρής έκτασης φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα έγιναν γύρω στις 3:10 επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια, τα οποία και εξερράγησαν. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Ένοικος της πολυκατοικίας έσβησε μόνος του τη φωτιά, πριν πάρει μεγαλύτερη έκταση

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.