Γιος υψηλόβαθμου λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο - iefimerida.gr

Η Κρήτη θρηνεί τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής της Ρόδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το rodosreport.gr, το τραγικό γεγονός έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, την οικογένεια και τους συναδέλφους του, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απώλεια του νεαρού στρατιώτη έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή καταγωγής του, στο Τυμπάκι Ηρακλείου, αλλά και στο Λιμενικό Σώμα, καθώς ο πατέρας του νεαρού είναι διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό στη Ρόδο

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου. Ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας και ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης μετέφεραν οπλισμό και χειροβομβίδες για εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η χειροβομβίδα εξερράγη όταν ένας από τους δύο την απασφάλισε κατά λάθος.

Ο 19χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, με το βάρος να πέφτει στα πρωτόκολλα ασφαλείας και στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 39χρονος επιλοχίας -Ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι



Η κατάσταση του 39χρονου ΕΠΟΠ επιλοχία παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γιατρούς του Νοσοκομείου Ρόδου να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από την έκρηξη χειροβομβίδας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, ο 39χρονος, που ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι και φέρει σκάγια σε όλο το σώμα και το κεφάλι, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, ενώ αναμένεται άμεσα να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση.



Η ανακοίνωση του ΓΕΣ:



«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».



Δένδιας: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωής του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής .

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».