Γιώργος Παπανδρέου για τον Στέλιο Ράμφο: Το έργο και οι ιδέες του θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τις επόμενες γενιές - iefimerida.gr

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Γιώργος Παπανδρέου για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου.

«Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετούμε σήμερα τον Στέλιο Ράμφο, έναν σημαντικό Έλληνα στοχαστή, φιλόσοφο και συγγραφέα, που με την παρουσία και το έργο του σημάδεψε τον πνευματικό διάλογο της χώρας μας», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ο Στέλιος Ράμφος δεν υπήρξε απλώς ένας πολυγραφότατος διανοούμενος. Υπήρξε ένας ανήσυχος νους, που δεν φοβήθηκε να αμφισβητήσει βεβαιότητες, να θέσει δύσκολα ερωτήματα και να αναζητήσει βαθύτερες απαντήσεις για την Ελλάδα, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Ακόμη και όταν οι απόψεις του προκαλούσαν αντιπαραθέσεις, η συμβολή του στον δημόσιο διάλογο ήταν πολύτιμη. Η δημοκρατία και η πνευματική ζωή έχουν ανάγκη από ανθρώπους που ανοίγουν δρόμους σκέψης και μας καλούν να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Το έργο και οι ιδέες του θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τις επόμενες γενιές. Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», κατέληξε.