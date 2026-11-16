Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε γίνει σταρ αλλά επί 25 χρόνια ερχόταν στο μάθημα φωνητικής» - Η συγκλονιστική μαρτυρία της δασκάλας του

Εκκεντρικός, αυθεντικός και μεγαλόψυχος, με μία πορεία 30 χρόνων, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο αιφνίδιος θάνατός του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 54 ετών, μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, συγκλόνισε το πανελλήνιο και χιλιάδες κόσμου, όλων των ηλικιών, παρευρέθησαν στην κηδεία του στη Νίκαια.

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Πώς ήταν όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης ως παιδί, πριν γίνει ο μεγάλος σταρ και πόσο τον άλλαξε τις επόμενες δεκαετίες η επιτυχία.

«Ερχόταν στο μάθημα φωνητικής από 16 ετών ανελλιπώς, ακόμα και όταν έγινε σταρ»

«Ο Γιώργος ήταν ένα έξυπνο και καλόκαρδο παιδί. Πάντα πιστός μαθητής. Ακόμα και όταν άρχισε να γίνεται σταρ, επί 25 χρόνια ερχόταν στο μάθημα φωνητικής και ήταν απλά συμμαθητής με όλους, χωρίς να ζητά ιδιαίτερη μεταχείριση» θυμάται στο ifemerida η δασκάλα φωνητικής που τον ανακάλυψε.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 16,5 ετών όταν πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Εθνικού Ωδείου, συνοδευόμενος από τους γονείς του και έναν νεαρό πιανίστα. Η δασκάλα του, κυρία Διαμαντοπούλου, θυμάται ένα εξαιρετικά ταλαντούχο, πανέξυπνο και πειθαρχημένο παιδί, που από την πρώτη στιγμή έδειχνε ότι προοριζόταν για μια μεγάλη καριέρα.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η μαρτυρία της δασκάλας του για το 2021, όταν ο τραγουδιστής σταμάτησε να πηγαίνει στο Ωδείο και δεν απάντησε στις προσπάθειές της να επικοινωνήσει μαζί του.

«Δεν ξέρω γιατί δεν ξαναήρθε στο Ωδείο (από τον Σεπτέμβριο του 2021). Είχαμε μια φοβερή αγάπη. Τότε πίστεα ότι δεν ήταν καλά, αλλά δεν σκάλισα ποτέ τίποτα.. » λέει η δασκάλα του συγκινημένη.

«Όταν έμαθα ότι πέθανε, έχασα την φωνή μου για ένα τέταρτο, δεν μπορούσα να μιλήσω. Τραγικό… τι να πούμε… δυστυχώς. Είχε πολλά να δώσει» κατέληξε η και Διαμαντοπούλου.

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Γιώτα Νέγκα: «Ο Γιώργος δεν άλλαξε ποτέ τον πυρήνα του»

Η Γιώτα Νέγκα, που τον συναντούσε στους διαδρόμους του ωδείου, περιγράφει έναν άνθρωπο απλό, ευγενικό και χαμογελαστό, που δεν επέτρεψε ποτέ στη δημοσιότητα να αλλάξει τον χαρακτήρα του.

«Στο Ωδείο ήταν ένας από εμάς, ήταν πάντα ο Γιώργος, ποτέ ο Μαζωνάκης.... Ο Γιώργος ήξερε ποιος ήταν και που στεκόταν και ποτέ δεν τον συνεπήρε ο χείμαρρος της δημοσιότητας, δεν άλλαξε τον πυρήνα του» θυμάται η αγαπημένη καλλιτέχνης.

Στο αφιέρωμα μιλά και ο γνωστός στιχουργός Πάνος Φαλάρας, θυμούμενος την πρώτη γνωριμία τους, την εποχή που ο Μαζωνάκης έκανε τα αρχικά του βήματα στη δισκογραφία αλλά και το πόσο δεμένος ήταν με την οικογένειά του, τουλάχιστον μέχρι την περιπέτεια με το «Δρομοκαΐτειο» τον Αύγουστο του 2025, όπου ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε για λίγες ημέρες ακούσια, περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του.

Πώς θυμούνται τον Γιώργο εκείνοι που γνώρισαν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη; Πόσο άλλαξε το παιδί που ήθελε να γίνει τραγουδιστής; Και ποια είναι η εικόνα που κρατούν σήμερα για εκείνον;

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Δείτε ολόκληρο το αφιέρωμα του iefimerida στον Γιώργο Μαζωνάκη.